Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку.

Политик добавил, что его стране не приходится просить РФ о помощи, так как она уже ее оказывает. Мадуро в рамках выступления на Российской энергетической неделе отметил дружбу Путина и бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, заявив, что отношения двух стран уже долгое время строятся на основе взаимного уважения, передает РИА "Новости".

Глава латиноамериканской страны назвал российского президента "лидером нового формирующегося мира", а также "знаменосцем достоинства, чести и мира".