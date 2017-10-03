Пушков прокомментировал назначение Васильева врио руководителя Дагестана

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пожелал удачи на новом посту Владимиру Васильеву, назначенному президентом России врио главы Дагестана.

Пушков назвал Васильева "вдумчивым, опытным политиком".

Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики. Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым назвал его "политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.