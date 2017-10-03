Киев заявляет о космических аппаратах над Винницей при взрывах на складах

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко перечислил признаки, позволяющие, на его взгляд, говорить о спланированной диверсии на военном складе в Калиновке под Винницей.

Перед взрывами на складах были повреждены системы связи в отдельных силовых структурах, а в Виннице перед началом взрывов целый час не было света, поэтому все это "случайности, которые выстраиваются в определенную логическую цепочку", рассказал он в эфире телеканала Zik.

По словам Муженко, кроме того, что были отключены связь и энергообеспечение, над военным арсеналом были замечены космические аппараты. "Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него", - продолжил перечисление Муженко.

РАнее президент Украины Петр Порошенко назвал ситуации, аналогичные пожару на военном складе в Виннице, угрозой для национальной безопасности. Он поручил СНБО обеспечить максимально надежную охрану на всех военных арсеналов.