Посольство РФ о заявлении Латвии о вмешательстве в референдум Каталонии: абсурд

Посольство России в Латвии отреагировало на заявление министра иностранных дел республики Эдгара Ринчевичса, в котором он обвинил Москву во вмешательстве в референдум о независимости от Испании.

Со слов Ринкевичса, обществу следует с полной серьезностью отнестись ко всем аспектам влияния Российской Федерации на проведенный в Каталонии референдум, на котором большинство проголосовавших высказалось за независимость от Испании. Об этом он заявил в интервью интернет-версии латвийской газеты Latvijas Avize. По его словам, референдум для России - это как конфета, упавшая на пол. Москва использовала его, чтобы расколоть Евросоюз.

«Абсурдность очередных обвинений очевидна. Однако лестно, что некоторые латвийские политики так высоко оценивают могущество пресловутой "руки Москвы". Просто какой-то многорукий Шива», — прокомментировало посольство слова министра.«И, кстати, в России конфеты с пола не поднимают. Даже дети это знают», — напомнили Ринкевичу российские дипломаты.

Российский лидер Владимир Путин высказался во вторник, 2 октября, о референдуме в Каталонии. Президент РФ выразил надежду на то, что Испании в конечном итоге удастся выйти из возникшего кризиса.