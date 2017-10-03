Генерал армии США предложил Европе создать «военный шенген» для сдерживания РФ

Соединенные Штаты предлагают Европе создать так называемую военную шенгенскую зону, которая обеспечит силам НАТО беспрепятственное перемещение по всей территории Евросоюза.

Такое предложение озвучил командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал-лейтенант США Бен Ходжес. Он утверждает, что силы североатлантического блока должны перемещаться намного быстрее, чем российская армия, если Запад желает, чтобы его потенциал сдерживания являлся эффективным, передает Associated Press.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что считает, что в НАТО не хотят следовать правилам безопасности, а пытаются воссоздать атмосферу холодной войны. Об этом он заявил, выступая на Генассамблее ООН.