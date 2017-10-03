Верховная рада Украины одобрила закон о пенсионной реформе

Новая реформа фактически предполагает сокращение количества пенсионеров на Украине за счет того, что граждане потеряют возможность выходить на пенсию по выслуге лет: это коснется учителей, врачей, соцработников.

Отмечается, что принятие данного закона является одним из требований со стороны МВФ, выполнение которых позволит Украине получить очередной транш кредитования. За реформу проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости. Теперь документ должен подписать президент Украины Пётр Порошенко.

Ряд оппозиционных фракций в украинском парламенте не голосовали за правительственный проект. По мнению оппозиционеров, главная суть принятой пенсионной реформы — фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.