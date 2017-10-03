Кремль недоволен отношениями России и США

Российский лидер Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и США не может в настоящий момент вызывать удовлетворение.

Политик заявил, что РФ выступает за конструктивное сотрудничество, которое должно являться предсказуемым и взаимовыгодным. Путин подчеркнул, что в основе двусторонних отношений должны лежать сразу несколько факторов, в частности, следование принципам равенства, невмешательство во внутренние дела государств, а также уважение национальных интересов, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что президент России сегодня получил от послов 20 стран верительные грамоты.