Песков: Путин является сторонником реанимации отношений России и США

Российский лидер Владимир Путин является последовательным сторонником реанимации отношений России и США.

Данную информацию, во вторник, 2 октября, предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который подчеркнул, что Путин выступает за налаживание связей и развития кооперации между двумя странами.

Как уточняет РИА "Новости", посол Соединенных Штатов Америки Джон Хантсман сегодня будет находиться в Большом Кремлевском дворце и вместе с другими вновь прибывшими послами вручит верительные грамоты российскому лидеру.