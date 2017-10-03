Президент Венесуэлы анонсировал свой визит в Россию

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 3 октября, анонсировал свой визит в Россию для участия в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

В рамках своей поездки, которая начнется через несколько часов, политик планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран в финансовой, военной и технологической сферах. Кроме того, Мадуро намерен посетить президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как отмечает агентство EFE, Венесуэла располагает специальным приглашением на мероприятие, которое состоится в Москве и Санкт-Петербурге.