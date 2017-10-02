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Главы Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

2 октября 2017, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Главы Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонной беседы обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джозефом Данфордом.

Разговор произошел 2 октября по инициативе американской стороны.

В ходе телефонного разговора представители стран обменялись мнениями по перспективам развития ситуации на Ближнем Востоке, также была заключена договоренность о продолжении регулярных контактов, сообщили в Министерстве обороны России.

 

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В Москве не могут справиться с пожаром в автосервисе

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