Главы Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонной беседы обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джозефом Данфордом.

Разговор произошел 2 октября по инициативе американской стороны.

В ходе телефонного разговора представители стран обменялись мнениями по перспективам развития ситуации на Ближнем Востоке, также была заключена договоренность о продолжении регулярных контактов, сообщили в Министерстве обороны России.