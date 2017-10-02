МИД РФ возмущен захватом США генконсульства России в Сан-Франциско
2 октября 2017, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ заявило решительный протест против «очередной враждебной акции США» – захвата генконсульства в Сан-Франциско. Москва никогда не давала США согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета.
"Сегодня ими [властями США] полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско – жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула", - сообщается на сайте МИДа. Как отмечается, "американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики".
Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США подтверждает очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.