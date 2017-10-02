МИД России выразил благодарность ЦРУ за продвижение русского языка

Министерство иностранных дел России выразило благодарность американскому Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) за популяризацию русского языка, сообщает пресс-служба российского ведомства в Twitter.

"Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? ", - говорится в сообщении. Надо было сразу обратиться в МИД России, где представителям ЦРУ сразу бы помогли, дали бы рекомендации, посоветовали специалистов.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Объявление о русскоязычных вакансиях было размещено 29 сентября в Twitter ведомства.