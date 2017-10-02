Вашингтон намерен усилить оборону Европы

Соединённые Штаты намерены увеличить число кораблей, оснащённых системой ПРО "Иджис", для «обороны Европы». Об этом говорится в контракте Агентства противоракетной обороны США.

Агентство противоракетной обороны США в сентябре разместило тендер на поиск подрядчика по технической поддержке размещения систем ПРО. "Иджис" станут внедрять на действующие судна и устанавливать в новые. Помимо того, данную систему смогут развернуть на специальных наземных платформах.

Как стало известно RT, свое решение американские военные объясняют растущим спросом на данную систему противоракетной обороны со стороны командующих войсками, а также необходимостью усилить оборону Европы.

Ранее Дмитрий Рогозин обвинил Соединенные Штаты, создающие в Европе свою систему ПРО, в провоцировании России.