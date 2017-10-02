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Путин стал первым обладателем нового государственного ордена Туркменистана

2 октября 2017, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин стал первым обладателем нового государственного ордена Туркменистана
kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил российского лидера Владимира Путина орденом «За вклад в развитие сотрудничества», который был учрежден 1 октября.

Тем самым, Владимир Путин стал первым обладателем этого ордена. В свою очередь глава российского государства наградил Бердымухамедова орденом Александра Невского. Вручая его, Путин отметил, что президент Туркменистана известен, как один из самых ярких сторонников выстраивания партнерских отношений с Москвой. Владимир Путин высоко оценил вклад Ашхабада в укрепление мира и стабильности в Центральной Азии.

Также Путин отметил, что Туркмения остается одной из стран постсоветского пространства, где «с заботой относятся к русскому языку».

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров, которые состоялись в Ашхабаде, было подписано еще 14 совместных документов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Независимая Каталония признает Крым. Мир – нет

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47 лет на службе Родине!

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Задержанные боевики ИГ работали сторожами на стройке в Москве

Задержанные боевики запрещенного в РФ террористического "Исламского государства" работали сторожами на стройке жилого комплекса. Оба задержанных – братья из Дагестана. Одному из них 19 лет, другому 22 года.

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Рыба в России может подорожать

В России может существенно подорожать рыба. Из-за повышения налоговых ставок для промысловиков в Дальневосточном и Северном бассейне, вылов горбуши, сельди и креветки вырастет в цене в 3, а то и в 9 раз.

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В Тверской области обнаружили три забытых воинских захоронения

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