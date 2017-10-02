Путин стал первым обладателем нового государственного ордена Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил российского лидера Владимира Путина орденом «За вклад в развитие сотрудничества», который был учрежден 1 октября.

Тем самым, Владимир Путин стал первым обладателем этого ордена. В свою очередь глава российского государства наградил Бердымухамедова орденом Александра Невского. Вручая его, Путин отметил, что президент Туркменистана известен, как один из самых ярких сторонников выстраивания партнерских отношений с Москвой. Владимир Путин высоко оценил вклад Ашхабада в укрепление мира и стабильности в Центральной Азии.

Также Путин отметил, что Туркмения остается одной из стран постсоветского пространства, где «с заботой относятся к русскому языку».

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров, которые состоялись в Ашхабаде, было подписано еще 14 совместных документов. Об этом сообщается на сайте Кремля.