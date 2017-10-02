Глава Каталонии огласил сроки объявления независимости

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что власти объявят решение о провозглашении независимости автономии в течение суток с момента публикации результатов референдума.

Выступая на пресс-конференции после срочного заседания правительства региона, Карлес Пучдемон потребовал вывода с территории региона гвардейцев и полиции Испании. Конфликт между Барселоной и Мадридом он назвал «не внутренним делом» одной страны, для разрешения нарастающего конфликта необходимо вмешательство третьей стороны. В качестве таковой политик видит Европейский союз и его институты.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал событие в Испании, где каталонцы проголосовали за выход Каталонии из Испании: "Россия последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании".

Состоявшийся в Каталонии референдум об отделении автономного сообщества от Испании является незаконным. Такое мнение высказали в Еврокомиссии.