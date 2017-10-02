КНДР призывает Сеул покинуть оборонный союз с США

КНДР обратилась к Южной Корее с призывом выйти из оборонного союза с США, прекратив провокации против Пхеньяна. По мнению Северной Кореи, договор дает США основания в любой момент начать агрессию против КНДР.

Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в центральной газете КНДР Nodong Sinmun.

"Все корейцы должны бороться за то, чтобы незамедлительно отменить договор о взаимной обороне (между Республикой Корея и Соединенными Штатами) и заставить оккупационные войска США покинуть Южную Корею", - говорится в редакционной статье.

Согласно договору, любая из двух стран обязана прийти на помощь другой, если та подвергнется военному вторжению. На основании этого договора США размещает в Южной Корее свои оборонные комплексы.

"Это является серьезной опасностью для безопасности в регионе, в котором в любой момент может вспыхнуть война", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Nodong Sinmun была опубликована статья с угрозами Соединенным Штатам "мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению".