Песков: Не все сообщения о ротации губернаторов соответствуют действительности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию о смене губернаторов от администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе, и появляется много предположение.

Песков подчеркнул, что пока отставка губернатора не принята главой государства Владимиром Путиным, он остается главой региона.

На прошло неделе президент принял отставки нескольких губернаторов. Ушли с постов глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Путин назначил врио глав регионов.

71-летний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе. Оно пока не принято. Появились сообщения об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.