На перевыборах в поселке Роза избирателей массово подвозили к участкам

В минувшее воскресенье, 1 октября, в поселке Роза состоялись перевыборы в Совет депутатов на участке 1950. 10 сентября на этом участке избиратели от двух партий набрали равное количество голосов. В этот раз наблюдатели от партии «Единая Россия» зафиксировали нарушение в виде подвоза избирателей.

Наблюдатели сняли видео, на котором ясно видно и слышно, как одна из женщин отчитывалась по телефону после голосования. Она сказала собеседнику, что «Привезли уже, привезли, как и договаривались. Как путевую. Ну, ладно, я пошла». Вместе с ней на избирательный участок одновременно прибыли несколько человек. Соответствующая жалоба передана на рассмотрение в территориальную избирательную комиссию.

Напомним, что жители поселка Роза выбирали между Олесей Миллер (партия «Единая Россия») и Ринатом Кашаповым («Справедливая Россия»). По итогам голосования победил справедливоросс, уточнили в пресс-службе облизбиркома.