Виктор Назаров уже объявил правительству Омской области свою отставку?

Пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова Юлия Соколенко опровергла информацию об отставке главы региона. В субботу она сообщила, что Назаров работает в обычном режиме.

Но местные СМИ пишут, что Виктор Назаров во время совещания правительства Омской области попрощался со своими подчиненными, несмотря на то, что официального сообщения из Кремля о его отставке на тот момент не было.

Источники портала Оm1.ru рассказали, что в понедельник, 2 октября, на утреннем совещании, которое традиционно проводило правительство области, было объявлено об уходе губернатора Назарова в отставку.

Соколенко сообщила, что информация об увольнении главы региона не соответствует действительности, передает РБУ. По ее словам, в понедельник "было обычное аппаратное совещание, которое проводится раз в неделю, на нем не присутствовало ни силовиков, ни представителей Законодательного собрания.

На прошлой неделе СМИ начали писать о грядущих кадровых изменениях в регионах.

До объявления Кремлем об уходе сообщил Виктор Толоконский. Сегодня СМИ назвали еще фамилии губернаторов, которые в ближайшее время могут уйти со своих должностей, в том числе главы Орловской области и руководителя Республики Коми.