Видео: в Тбилиси состоялся марш за нормализацию отношений с Москвой
1 октября 2017, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией.
Активисты прошли по улицам грузинской столицы. Представители «Альянса патриотов Грузии» намереваются в ближайшее время посетить Москву. Они запланировали поездку в российскую столицу на начало октября.
Ранее сообщалось, что в Москве назвали опасным активизацию НАТО в Закавказье. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра иностранных РФ Григорий Карасин на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по ситуации в регионе.