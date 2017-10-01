СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

Авиаудар международной коалиции во главе с США уничтожил 12 мирных жителей в Сирии. Американские военные ударили по мирным кварталам провинции Дейр эз-Зора. Пострадали населенные пункты Букрус Фаукани и Абу-Кемаль.

Большинство из погибших - женщины и дети, сообщает международное агентство SANA. Количество жертв может увеличиться, так как тяжелые ранения получило множество мирных жителей.

Ранее сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.

Правительственные войска Сирии обнаружили в командном пункте боевиков предметы, которые могут принадлежать украинскому боевику запрещенной в России террористической организации ИГ.