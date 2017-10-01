//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Политика 13+

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

1 октября 2017, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

Авиаудар международной коалиции во главе с США уничтожил 12 мирных жителей в Сирии. Американские военные ударили по мирным кварталам провинции Дейр эз-Зора. Пострадали населенные пункты Букрус Фаукани и Абу-Кемаль.

Большинство из погибших - женщины и дети, сообщает международное агентство SANA. Количество жертв может увеличиться, так как тяжелые ранения получило множество мирных жителей.

Ранее сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.

Правительственные войска Сирии обнаружили в командном пункте боевиков предметы, которые могут принадлежать украинскому боевику запрещенной в России террористической организации ИГ.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что в Каталонии стартовал референдум, на который вынесен вопрос о выходе региона из состава Испании. Власти страны попытались сорвать голосование.

//Армия

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

В воскресенье сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков разыскивают.

//В мире

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Курской области напали на пограничников, есть жертва

В Курской области напали на пограничников, есть жертва

Около поселка Теткино в Курской области произошло нападение на пограничников. Как сообщает 1 октября источник в экстренных службах региона, в результате случившегося погиб сотрудник погранслужбы.

//Непознанное

Над Мексикой зафиксировали поразительное количество НЛО

Над Мексикой зафиксировали поразительное количество НЛО

Ученые зафиксировали над территорией Мексики нечто поразительное и таинственное. Уфологи убеждены, что на днях им удалось рассмотреть в небе огромное количество неопознанных летающих объектов.

//В мире

В базе данных украинского "Миротворца" оказался рэпер Гнойный

В базе данных украинского "Миротворца" оказался рэпер Гнойный

В базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма попал знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, который выступает под сценическим псевдонимом Гнойный.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//Новости партнеров

//В мире

В результате взрыва в пригороде Рима обрушился жилой дом

В результате взрыва в пригороде Рима обрушился жилой дом

В итальянском городе Веллетри, расположенном неподалеку от Рима, произошел взрыв. Согласно последней информации, которую предоставил источник, в результате случившегося обрушился жилой дом.

//Авто

Составлен ТОП-10 неисправностей автомобилей, которые нельзя игнорировать

Составлен ТОП-10 неисправностей автомобилей, которые нельзя игнорировать

Специалисты составили рейтинг из десяти неисправностей авто, которые нельзя игнорировать. Это может вылиться в чрезвычайно дорогой ремонт автомобиля. Проблему следует решить незамедлительно.

//Происшествия

В гостинице "Москва" в центре столицы вспыхнул пожар, 500 человек эвакуированы

В гостинице "Москва" в центре столицы вспыхнул пожар, 500 человек эвакуированы

Вечером в воскресенье, 1 октября, в гостинице "Москва", расположенной в центре столицы, вспыхнул пожар. Источник в экстренных службах города уточнил, что инцидент произошел в системе вентиляции.

//Политика

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

Авиаудар международной коалиции во главе с США уничтожил 12 мирных жителей в Сирии. Американские военные ударили по мирным кварталам провинции Дейр эз-Зора. Пострадали населенные пункты Букрус Фаукани и Абу-Кемаль.

//В мире

В Канаде грузовик протаранил автомобиль полицейских

В Канаде грузовик протаранил автомобиль полицейских

Грузовой автомобиль протаранил машину полицейских в канадском Эдмонтоне. Согласно последней информации, водитель большегруза вышел из салона и набросился на сотрудника правоохранительных органов с ножом.

//В мире

Скончался владелец Vogue и The New Yorker

Скончался владелец Vogue и The New Yorker

Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, издающей журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. Об этом сообщили члены семьи Ньюхауса.

//Происшествия

Девушка скончалась в кафе в центре Москвы

Девушка скончалась в кафе в центре Москвы

В одном из кафе, расположенных в центре Москвы, сегодня днем скончалась девушка. Данную информацию в воскресенье предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

//Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой

Поступок знаменитого российского телеведущего Дмитрия Губерниева возмутил поклонников актрисы Анастасии Макеевой. Мужчина написал на страничке женщины в соцсети Instagram нелестный комментарий.

//Политика

Захарова считает ситуацию вокруг российских СМИ в США «запредельной»

Захарова считает ситуацию вокруг российских СМИ в США «запредельной»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» позицию США в отношении российских средств массовой информации.

//Общество

В США скончался российский математик Воеводский

В США скончался российский математик Воеводский

На 52-м году жизни скончался Владимир Воеводский. На сайте Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, США появилось сообщение о смерти выдающегося математика.

//Политика

Трамп: Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с "человеком-ракетой"

Трамп: Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с "человеком-ракетой"

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с властями Северной Кореи. Глава США также призвал госсекретаря экономить собственную энергию.

//Наука

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

Ученые из NASA благодаря мощным спутникам смогли зафиксировать аномальное поведение черной дыры. По словам астрофизиков, из черной дыры появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.

//Происшествия

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

Вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, что полковник морской пехоты Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

//В мире

Власти Каталонии заявили о 337 пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии заявили о 337 пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии в воскресенье, 1 октября, назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений с полицией в день проведения референдума. Последние данные предоставил официальный представитель женералитата.

//Происшествия

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

Во время взлета у воздушного судна, направлявшегося в Иркутск из Талакана, внезапно вспыхнул двигатель. Согласно последней информации, пламя охватило самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара".

//Происшествия

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

В ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.

//В мире

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих. Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека.

//Авто

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты составили список самых дешевых автомобилей, которые в настоящее время есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.

//Происшествия

Режим ЧС введен в Якутии

Режим ЧС введен в Якутии

В Якутии в понедельник, 1 октября, был введен режим чрезвычайной ситуации после отключения электроэнергии и воды из-за аварии на ГРЭС. Данное решение сегодня принял глава МЧС России Владимир Пучков.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Актриса и многодетная мать, Екатерина Климова порадовала поклонников публикацией в Instagram. Она разместила фотографию своей двухлетней дочурки - четвёртого ребёнка в семье.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью. Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения.

//Политика

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз. По мнению политика, ЕС должен быть сам заинтересован в членстве турецкой стороны.

//В мире

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец был возмущен поведением главы британского правительства Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования кабмина меньшинства, введя в заблуждение королеву Елизавету II.

//Происшествия

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана. Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что в Каталонии стартовал референдум, на который вынесен вопрос о выходе региона из состава Испании. Власти страны попытались сорвать голосование.

//Армия

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу.

//Происшествия

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

В воскресенье сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков разыскивают.

//В мире

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны.

//Происшествия

В Курской области напали на пограничников, есть жертва

В Курской области напали на пограничников, есть жертва

Около поселка Теткино в Курской области произошло нападение на пограничников. Как сообщает 1 октября источник в экстренных службах региона, в результате случившегося погиб сотрудник погранслужбы.

//Непознанное

Над Мексикой зафиксировали поразительное количество НЛО

Над Мексикой зафиксировали поразительное количество НЛО

Ученые зафиксировали над территорией Мексики нечто поразительное и таинственное. Уфологи убеждены, что на днях им удалось рассмотреть в небе огромное количество неопознанных летающих объектов.

//В мире

В базе данных украинского "Миротворца" оказался рэпер Гнойный

В базе данных украинского "Миротворца" оказался рэпер Гнойный

В базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма попал знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, который выступает под сценическим псевдонимом Гнойный.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//В мире

В результате взрыва в пригороде Рима обрушился жилой дом

В результате взрыва в пригороде Рима обрушился жилой дом

В итальянском городе Веллетри, расположенном неподалеку от Рима, произошел взрыв. Согласно последней информации, которую предоставил источник, в результате случившегося обрушился жилой дом.

//Авто

Составлен ТОП-10 неисправностей автомобилей, которые нельзя игнорировать

Составлен ТОП-10 неисправностей автомобилей, которые нельзя игнорировать

Специалисты составили рейтинг из десяти неисправностей авто, которые нельзя игнорировать. Это может вылиться в чрезвычайно дорогой ремонт автомобиля. Проблему следует решить незамедлительно.

//Происшествия

В гостинице "Москва" в центре столицы вспыхнул пожар, 500 человек эвакуированы

В гостинице "Москва" в центре столицы вспыхнул пожар, 500 человек эвакуированы

Вечером в воскресенье, 1 октября, в гостинице "Москва", расположенной в центре столицы, вспыхнул пожар. Источник в экстренных службах города уточнил, что инцидент произошел в системе вентиляции.

//Политика

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

СМИ: в Сирии при ударе коалиции во главе с США погибли 12 человек

Авиаудар международной коалиции во главе с США уничтожил 12 мирных жителей в Сирии. Американские военные ударили по мирным кварталам провинции Дейр эз-Зора. Пострадали населенные пункты Букрус Фаукани и Абу-Кемаль.

//В мире

В Канаде грузовик протаранил автомобиль полицейских

В Канаде грузовик протаранил автомобиль полицейских

Грузовой автомобиль протаранил машину полицейских в канадском Эдмонтоне. Согласно последней информации, водитель большегруза вышел из салона и набросился на сотрудника правоохранительных органов с ножом.

//В мире

Скончался владелец Vogue и The New Yorker

Скончался владелец Vogue и The New Yorker

Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, издающей журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. Об этом сообщили члены семьи Ньюхауса.

//Происшествия

Девушка скончалась в кафе в центре Москвы

Девушка скончалась в кафе в центре Москвы

В одном из кафе, расположенных в центре Москвы, сегодня днем скончалась девушка. Данную информацию в воскресенье предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

//Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой

Поступок знаменитого российского телеведущего Дмитрия Губерниева возмутил поклонников актрисы Анастасии Макеевой. Мужчина написал на страничке женщины в соцсети Instagram нелестный комментарий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Захарова считает ситуацию вокруг российских СМИ в США «запредельной»

Захарова считает ситуацию вокруг российских СМИ в США «запредельной»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» позицию США в отношении российских средств массовой информации.

//Общество

В США скончался российский математик Воеводский

В США скончался российский математик Воеводский

На 52-м году жизни скончался Владимир Воеводский. На сайте Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, США появилось сообщение о смерти выдающегося математика.

//Политика

Трамп: Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с "человеком-ракетой"

Трамп: Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с "человеком-ракетой"

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с властями Северной Кореи. Глава США также призвал госсекретаря экономить собственную энергию.

//Наука

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

Ученые из NASA благодаря мощным спутникам смогли зафиксировать аномальное поведение черной дыры. По словам астрофизиков, из черной дыры появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.

//Происшествия

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

Вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, что полковник морской пехоты Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

//В мире

Власти Каталонии заявили о 337 пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии заявили о 337 пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии в воскресенье, 1 октября, назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений с полицией в день проведения референдума. Последние данные предоставил официальный представитель женералитата.

//Происшествия

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

Во время взлета у воздушного судна, направлявшегося в Иркутск из Талакана, внезапно вспыхнул двигатель. Согласно последней информации, пламя охватило самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара".

//Происшествия

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

В ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.

//В мире

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих. Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека.

//Авто

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты составили список самых дешевых автомобилей, которые в настоящее время есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.

//Происшествия

Режим ЧС введен в Якутии

Режим ЧС введен в Якутии

В Якутии в понедельник, 1 октября, был введен режим чрезвычайной ситуации после отключения электроэнергии и воды из-за аварии на ГРЭС. Данное решение сегодня принял глава МЧС России Владимир Пучков.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Актриса и многодетная мать, Екатерина Климова порадовала поклонников публикацией в Instagram. Она разместила фотографию своей двухлетней дочурки - четвёртого ребёнка в семье.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью. Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения.

//Политика

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз. По мнению политика, ЕС должен быть сам заинтересован в членстве турецкой стороны.

//В мире

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец был возмущен поведением главы британского правительства Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования кабмина меньшинства, введя в заблуждение королеву Елизавету II.

//Происшествия

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана. Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры