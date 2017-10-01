Захарова считает ситуацию вокруг российских СМИ в США «запредельной»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» позицию США в отношении российских средств массовой информации.

США начали массированную компанию против большинства российских средств массовой информации. Телеканал Russia Today стал лишь «первой ласточкой», считает Захарова. Она заявила, что ответная реакция России не заставит себя долго ждать, если США продолжат свою политику, и жизни российских журналистов в Америке будет угрожать опасность. Официальный представитель МИД добавила, что считает американскую кампанию против российских СМИ колоссальной ошибкой.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о готовности прекратить деятельность канала в США. Причиной возможного ухода канала из США его главный редактор назвала давление американских властей.