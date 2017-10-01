Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз.

По мнению политика, ЕС должен быть сам заинтересован в членстве турецкой стороны, поскольку пути реализации целого ряда новых планов объединения проходят через полноправное участие Турции в этом процессе.

Как уточняет РИА "Новости", Эрдоган не намерен по собственной инициативе прекращать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Глава страны также подчеркнул, что Турция готова внести посильный вклад в будущее развитие Европы.