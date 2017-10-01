В Крыму ждут делегацию с Украины

Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он отметил, что на круглый стол были приглашены представители ряда стран, включая Украину и самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также представители украинской общины России, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер обещает, что крымские организаторы намерены сделать все возможное, чтобы не поставить украинских гостей в ситуацию риска - как политического, так и физического.

По его словам, данное мероприятие призвано подчеркнуть, что "не киевская националистическая власть представляет украинский народ".