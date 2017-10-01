В СФ назвали глупым решение Трампа распространить санкции на гуманитарную сферу

В Совете Федерации отреагировали на продление Соединенными Штатами запрета на финансирование культурных обменов с Россией.

Свою точку зрения по данному вопросу в беседе с RT высказал член СФ Константин Косачев. Российский сенатор назвал политику распространения ограничений на гуманитарную сферу глупой и абсурдной. По словам Косачева, культурные контакты могли бы способствовать укреплению связей между Россией и США и нормализации отношений между двумя государствами.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что распоряжение о продлении запрета подписал президент США Дональд Трамп. Помимо России, в документе фигурируют еще 3 страны.