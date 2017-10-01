США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

Введенный Соединенными Штатами запрет на финансирование образовательных и культурных обменов с РФ будет действовать еще год. Соответствующее распоряжение подписал Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Помимо России, в документе фигурируют такие страны, как Эритрея, Северная Корея и Сирия. При этом сделана оговорка: взаимодействие с РФ возможно, если оно отвечает американским интересам.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент США Трамп распределил полномочия по введению ограничительных мер в отношении ряда государств. Курировать антироссийские санкции глава Белого дома поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону.