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США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

1 октября 2017, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]

США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией
фото: globallookpress.com

Введенный Соединенными Штатами запрет на финансирование образовательных и культурных обменов с РФ будет действовать еще год. Соответствующее распоряжение подписал Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Помимо России, в документе фигурируют такие страны, как Эритрея, Северная Корея и Сирия. При этом сделана оговорка: взаимодействие с РФ возможно, если оно отвечает американским интересам.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент США Трамп распределил полномочия по введению ограничительных мер в отношении ряда государств. Курировать антироссийские санкции глава Белого дома поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону. 

 

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СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

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В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в субботу сразу в нескольких российских регионах. Вечером автобус столкнулся с легковым автомобилей в Марий Эл на Сернурском тракте.

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Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

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В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

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Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник российскому императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине в деревне Ритешич. Монумент установлен в знак признательности царю, который встал на защиту сербов в Первой мировой войне.

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В Москве скончался один из основателей КВН

В Москве скончался один из основателей КВН

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых (КВН) Андрей Меньшиков скончался в Москве. О кончине Меньшикова сообщили его родные. Андрею Меньшикову было 72 года. Он умер после болезни.

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О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

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Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Алексей Кудрин дал прогноз о судьбе криптовалюты в России. По мнению бывшего министра финансов РФ, , в нашей стране в ближайшие 2-3 года криптовалюты не будут легализованы.

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