Сенатор: Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал мнение главы Центра стратегического развития, бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина об имиджевых рисках России от американских санкций.

Алексей Кудрин заявил о том, что новые американские санкции, которые ставят нашу страну в один ряд с Северной Корей и Ираном, несут имиджевые риски. Пушков так не считает.

"Имиджевые риски" от санкций США, о которых говорит Кудрин, нулевые. Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР. Это фикция "made in USA", - написал он в своем Twitter.

Кудрин заявил, что санкции США несут имиджевые риски для России, потому что ставят ее в один ряд с Ираном и КНДР, против которых США также ввели санкции.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал законопроект о расширении санкций против России, Ирана и КНДР.