В Киргизии задержан депутат за попытку захвата власти в стране

Депутат киргизского парламента Канатбек Исаев попал под уголовное преследование за попытку захвата власти в стране и организацию беспорядков. Генпрокуратура Киргизии возбудила против депутата уголовное дело.

Депутат национального парламента Киргизии Канатбек Исаев, по версии Генпрокуратуры, пытался захватить власть в стране, сообщает ТАСС.

Депутату вменяется в вину организация массовых беспорядков, подготовка преступления и попытка насильственного захвата власти в республике. Следствие установило, что депутат Верховного Совета Исаев, будучи сторонником кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова (фаворит президентской гонки), вступил в сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями оргпреступности, и организовывал массовые беспорядки. В запланированных хулиганствах люди участвовали за вознаграждение. Сейчас Исчаев задержан. Следствие установило факт передачи Исаевым крупной суммы денег криминальным авторитетам.

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября 2017 года. На место президента республики претендует 12 кандидатов.