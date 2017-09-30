Омский губернатор работает сегодня в обычном режиме

Омский губернатор Виктор Назаров работает сегодня, 30 сентября, в обычном режиме. Ранее в субботу в СМИ появилась информация об увольнении Назарова, источник в пресс-службе президента РФ сообщил о принятом решении об отставке омского губернатора.

Однако пресс-секретарь главы этого региона Юлия Соколенко сообщила, что Виктор Назаров работает в обычном режиме, передает ТАСС. "Сегодня Виктор Назаров был в прямом эфире на местном телевизионном канале. Он участвовал в благотворительном марафоне", - рассказала Соколенко. По словам пресс-секретаря омского губернатора, она "слухи об отставке не комментирует".

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября принял отставку Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности Александра Усса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможности новых отставок губернаторов в регионах.