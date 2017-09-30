В Минобороны РФ заявили о профнепригодности генштаба Украины

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы украинского Генштаба Виктора Муженко об оставшихся российских военных в Белоруссии после учений «Запад-2017».

«Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о «спрятанных» российских войсках в Белоруссии демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск – повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны поинтересовался, являются ли такие заявления Киева результатом перехода украинских вооруженных сил на «стандарты НАТО».

После завершения совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» назад в Россию вернулись далеко не все военнослужащие, заявил в интервью Reuters глава Генштаба Украины. Муженко уверен, что Россия умышленно занизила число своих военных, прибывших на территорию Белоруссии для учений.



