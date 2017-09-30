Полицейский врезался в МАЗ и погиб

25-летний сотрудник московской полиции погиб в результате аварии на Третьем транспортном кольце. Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, на Русаковской эстакаде.

Полицейский за рулем Nissan ехал на службу и по дороге врезался в припаркованный на обочине грузовик МАЗ, зарегистрированный на гражданина Украины, сообщает "360". Серьезные травмы позвоночника и головы оказались несовместимы с жизнью. Врачи были бессильны ему помочь.

По факту гибели сотрудника полиции начата проверка.