СМИ назвали число и сроки отправки губернаторов в отставку

Президент Владимир Путин планирует в ближайшее время отправить в отставку от 8 до 11 глав регионов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Замены среди губернаторов должны завершиться к 10 октября.



В ближайшее время президент Владимир Путин может отправить в отставку от 8 до 11 губернаторов. Кадровое обновление должно завершиться к 10 октября, узнали СМИ.



«Это завершится к 10-му числу, по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее эксперты составили список губернаторов «на вылет», «Аргументы недели» его публиковали. Однако не все политологи согласны с принципом оценки эффективности губернаторов, который использовал холдинг «Минченко Консалтинг» при составлении этих списков.



