Данные о том, что Россия якобы вмешивалась каким-то образом в выборы американского президента в минувшем году представила соцсеть Facebook. Речь идет про данные некоторых «подозрительных» аккаунтах в соцсети.

Соцсеть Facebook передала Google информацию по некоторым российским аккаунтам, которые, по мнению Facebook, якобы приложили руку к влиянию на выборы американского президента в 2016 году, пишет «КоммерсантЪ».

Неизвестно, выявил ли Google какую-то подозрительную личность, но представители компании были немедленно приглашены на слушания в Конгресс США для дачи показаний. Точная дата слушаний пока неизвестна. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что речь идет о почти 3000 рекламных объявлений политического характера, которые были оплачены через счета в России.