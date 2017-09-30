Трамп распределил полномочия по введению санкций против России, Ирана и КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о распределении полномочий по введению санкций против России, Ирана и КНДР. Госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд антироссийских санкций.



Тиллерсон займется законодательным закреплением санкций, которые были введены при предыдущем президенте Бараке Обаме из-за конфликта на Украине, а также из-за приписываемых Москве кибератак на американские политические организации.



Также Тиллерсон будет принимать решения об отказе в выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности» США от имени российских властей.



Другие статьи закона о санкциях будут курировать министр финансов США Стивен Мнучин и директор национальной разведки Дэн Коутс. Мнучину поручено заниматься санкциями, которые вводятся за распространение коррупции в России. Ограничения против тех, кто поставляет оружие правительству президента Сирии Башара Асада, будут курировать совместно Мнучин и Тиллерсон.



Новые санкции против России должны вступить в действие 28 ноября.



