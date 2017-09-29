Тиллерсон заявил, что США не признают итоги референдума в Иракском Курдистане

США не признают итогов референдума в Иракском Курдистане, считают их односторонним и нелегитимным.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепартамента.

В документе отмечается, что по мнению Вашингтона, итоги и результаты этого голосования "не выдерживают никакой критики в части законности". Тиллерсон призвал центральное правительство Ирака и власти автономии "воздержаться от взаимных упреков и угроз". США продолжат поддерживать единый, демократичный и процветающий Ирак.

Референдум о независимости автономии Иракского Курдистана прошел в минувший понедельник. В нем приняли участие более 3 млн человек. За независимость проголосовали 92,7% граждан.

Министерство транспорта Ирака объявило о прекращении международных авиарейсов над территорией Иракского Курдистана после референдума.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.