ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Объявление о русскоязычных вакансиях было размещено сегодня, 29 сентября в Twitter ведомства.

Соискателей спрашивают о знании языка, о наличии гражданства Соединенных Штатов и высшего образования и интересна ли им нацбезопасность.Если на все вопросы ответ "да", значит, "ваши навыки нужны здесь". При переходе на официальный сайт ЦРУ можно увидеть сразу несколько вакансий, в которых требуется знание русского языка. Желающих получить работу в ЦРУ предупреждает надпись на картинке, что они будут "раскрывать правду".