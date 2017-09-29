Порошенко решил судиться с Россией из-за строительства моста в Крым

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Иск против России связан со строительством Керченского моста. Украина заявляет о якобы экологическом вреде от строительства моста, который свяжет материковую часть России с Крымом. Якобы поменяется химический состав воды, а Азовское море превратится в Черноморский залив.

Как стало известно, строительство Керченского моста, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией, привело к увеличению популяции дельфинов в Керченском проливе.

Ранее, выступая на открытии завода по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии концерна Leoni, президент Украины заявил, что ряд крупных автопроизводителей не сможет выпускать свою продукцию без украинцев.