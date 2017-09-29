Лавров считает, что весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США
29 сентября 2017, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что весь мир ждет налаживания отношений и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Он заявил об этом на встрече с делегацией американских экспертов.
По словам Лаврова, существует много проблем, которые требуют совместных решений. Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает прагматизм. Это и проблема распространения оружия массового уничтожения, терроризм и "многие другие вещи".
"Я уверен, что весь мир этого ждет и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось бы", — сказал Лавров, передает РИА Новости.
При этом глава ведомства отметил, что обвинения РФ во всем, что происходит негативного в США,неприемлемы.
РФ никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой тупиковой линии, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.