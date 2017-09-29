США собрались сбить ядерную ракету КНДР над Россией

В США начали активно прорабатываться различные сценарии на случай, если Северная Корея решится применить ядерное оружие. Одно из таких предложений разработала Лори Робинсон.

Лори - первая женщина, занявшая один из высших военных постов в США - глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

Проработка различных сценариев борьбы с баллистическими ракетами КНДР началась после публикации данных американских экспертов, изучивших характеристики ракеты "Хвасон-14" и заявивших о том, что она относится к баллистическим ракетам межконтинентальной дальности. При ее запуске в сторону США траектория полета, скорее всего, пройдет над Северным полюсом.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Северной Корее войну, и отметил, что в этой связи Пхеньян оставляет за собой право на ответные меры, в том числе право сбивать бомбардировщики США.