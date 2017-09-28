Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в резиденции турецкого лидера за закрытыми дверями в течение двух часов.

Во время встречи Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Сирии и российско-турецкое взаимодействие в зонах деэскалации, что, собственно, и было заявлено главной темой переговоров, а также строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Президенты затронули вопрос поставок турецких томатов на российский рынок. Лидеры общались в закрытом режиме в течение двух часов, передает ТАСС. После этого началась беседа в расширенном составе.

От России в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие представители.