В Свердловской области министров набирают по объявлению

Неизвестные шутники разместили на одном из екатеринбургских сайтов по поиску работы объявление с вакансией министра. Департамент информполитики губернатора уже опроверг эту информацию.

«Правительство Свердловской области в связи с поручением президента России Владимира Путина объявляет открытый отбор на замещение вакантных должностей глав министерств Свердловской области», — говорится в объявлении. В требованиях к кандидатам значится высшее образование и опыт работы на руководящих постах в крупных компаниях частного или государственного сектора экономики. Предлагаемая зарплата — от 60 до 200 тысяч рублей. К объявлению прилагается фотография вида из окна.