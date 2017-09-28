СМИ узнали о возможном упразднении должности премьер-министра

В преддверии президентских выборов остается не менее важным и открытым вопрос – кто займет кресло премьер-министра. Никто не сомневается, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на новый срок и даже называются конкретные сроки, а вот кто возглавит второй пост в государстве, пока не ясно.

«Газете.ру» удалось узнать от своих источников, что президент России Владимир Путин может упразднить пост премьер-министра и подчинить правительство напрямую себе. В этом случае может быть создано «суперминистерство», в которое войдут Минэкономразвития и Минфин.

По другому сценарию, в стране будет создана парламентская республика: правительство будет формироваться парламентским большинством, но при этом полномочия президента не будут сильно урезать.

Собеседники издания рассказали, что некоторые высокопоставленные сотрудники аппарата правительства и ключевые министры уже подыскивают новую работу, не дожидаясь формирования нового кабинета. При этом пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова резко опровергла эту информацию, заявив «Гезете.ру»: «Искренне заверяю вас, что ваши источники вам врут».

В июле источники «Дождя» утверждали, что Путин нарушит традицию увольнения премьер-министра перед выборами и действующий премьер останется во главе правительства как минимум до мая 2018 года. Впрочем, у экспертов нет стопроцентной уверенности, что Дмитрий Медведев не останется на своем прежнем месте и после выборов президента. Источник той же «Газеты.ру» в Кремле утверждает, что он первый в списке президента на должность главы правительства.



