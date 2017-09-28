Меркель и Порошенко в телефонной беседе обсудили размещение миротворцев ООН

Петр Порошенко по телефону поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на выборах и скоординировал с ней подходы по реализации инициативы введения миротворческой операции ООН на Донбассе.

Украинский президент пожелал Меркель успешного завершения коалиционных переговоров и отметил, что от ее победы зависит стабильность всей Европы.

Выборы в бундестаг в Германии прошли 24 сентября.

Ранее Петр Порошенко высказался против размещения охранной миссии ООН на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. По словам украинского президента, предложение России "абсолютно неприемлемо".