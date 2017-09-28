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Меркель и Порошенко в телефонной беседе обсудили размещение миротворцев ООН

28 сентября 2017, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель и Порошенко в телефонной беседе обсудили размещение миротворцев ООН
president.gov.ua

Петр Порошенко по телефону поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на выборах и скоординировал с ней подходы по реализации инициативы введения миротворческой операции ООН на Донбассе.

Украинский президент пожелал Меркель успешного завершения коалиционных переговоров и отметил, что от ее победы зависит стабильность всей Европы.

Выборы в бундестаг в Германии прошли 24 сентября.

Ранее Петр Порошенко высказался против размещения охранной миссии ООН на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. По словам украинского президента, предложение России "абсолютно неприемлемо".

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Археологи нашли в центре Москвы старинный клад

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СК России: задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа"

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Певица Мадонна спародировала Ким Кардашьян (ВИДЕО)

Певица Мадонна спародировала светскую львицу Ким Кардашьян в эфире американского ток-шоу The Tonight Show с ведущим Джимми Фэллоном. Певица пришла на шоу для презентации своей линии косметики.

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Подводный невидимый аппарат «Морская тень» успешно прошел испытания в Балтийском море. Аппарат прозвали «глайдером» (летающий) за его способность бесшумно передвигаться под водой. Отследить аппарат невозможно.

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Опубликована запись странных «трубных» звуков с неба над Словакией

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В кольцах Сатурна уфологи разглядели захоронения инопланетян

В кольцах Сатурна уфологи разглядели захоронения инопланетян

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Топ-менеджер энергетической компании оказался под домашним арестом

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