Император Японии досрочно распустил парламент

Нижняя палата японского парламента 28 сентября распущена по указу императора Японии Акихито. Ранее верхнюю палату парламента Страны восходящего солнца распустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Японский император Акихито издал указ о досрочном роспуске палаты представителей (нижняя палата японского парламента). Приказ японского императора 28 сентября зачитал депутатам спикер нижней палаты Тадамори Осима, сообщает ТАСС.

Полномочия народных избранников заканчивались в декабре следующего года, но 10 октября стартует предвыборная кампания, а 22 октября уже пройдет голосование.

Синдзо Абэ, представитель правящей партии в Японии, объяснил роспуск парламента необходимостью получить общественную поддержку для проведения экономических реформ.