//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Политика 13+

Император Японии досрочно распустил парламент

28 сентября 2017, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Император Японии досрочно распустил парламент
globallookpress.com

Нижняя палата японского парламента 28 сентября распущена по указу императора Японии Акихито. Ранее верхнюю палату парламента Страны восходящего солнца распустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Японский император Акихито издал указ о досрочном роспуске палаты представителей (нижняя палата японского парламента). Приказ японского императора 28 сентября зачитал депутатам спикер нижней палаты Тадамори Осима, сообщает ТАСС.

Полномочия народных избранников заканчивались в декабре следующего года, но 10 октября стартует предвыборная кампания, а 22 октября уже пройдет голосование.

Синдзо Абэ, представитель правящей партии в Японии, объяснил роспуск парламента необходимостью получить общественную поддержку для проведения экономических реформ.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского

Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал прошение об отставке.

//В мире

У Корейского полуострова могут появиться стратегические ракеты США

У Корейского полуострова могут появиться стратегические ракеты США

Америка планирует развернуть вблизи Корейского полуострова свои стратегические вооружения на ротационной основе в конце текущего года. Об этом 28 сентября заявил журналистам советник президента Южной Кореи.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Авиа, ж/д транспорт

Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать свой бизнес за 1 рубль. Мурсекаев объяснил свою позицию тем, что ему якобы надоела авиация и он готов расстаться с этим бизнесом.

//Общество

Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

Главой управления президента России по противодействию коррупции 27 сентября назначен Андрей Чоботов, который сменил на посту Олега Плохого. Путин назначил Плохого первым заместителем министра юстиции РФ.

//Новости ADWILE

//Общество

Депутаты предложили вернуть в школы медиков

Депутаты предложили вернуть в школы медиков

В российских школах могут снова появиться медицинские кабинеты. С соответствующим предложением выступили в Государственной Думе. Авторы данной законодательной инициативы планируют решить 2 задачи.

//Общество

В Московском метро откроется Мобильный планетарий

В Московском метро откроется Мобильный планетарий

В начале октября на станции в Московском метрополитене появится купол Мобильного планетария. Открытие необычного комплекса в столичной подземке приурочено к проведению Всемирной недели космоса.

//Происшествия

Появилось видео с места гибели актера из сериала "Физрук"

Появилось видео с места гибели актера из сериала "Физрук"

В интернете появилось видео с места гибели актера сериала «Физрук» Егора Клинаева. Рванее «Аргументы недели» сообщали об этой трагедии. Клинаев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб.

//Криминал

Топ-менеджера компании Дерипаски арестовали за особо крупное мошенничество

Топ-менеджера компании Дерипаски арестовали за особо крупное мошенничество

В Москве поместили под домашний арест топ-менеджера En+ Group, которую контролирует предприниматель Олег Дерипаска. Дмитрий Пономарев подозревается правоохранителями в мошенничестве в особо крупном размере.

//Новости партнеров

//Происшествия

Землетрясение произошло в городе Сочи

Землетрясение произошло в городе Сочи

В городе Сочи рано утром 28 сентября (в 06.35) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Эпицентр толчков находился на глубине два километра и в 15 километрах от Лазоревского района города в горах.

//Общество

Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье, пока муж умирал

Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье, пока муж умирал

Вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер каждые два часа выкладывала новые посты, а незадолго до смерти мужа смотрела свадебные платья. Пользователи Facebook были крайне удивлены.

//Авиа, ж/д транспорт

СМИ: "ВИМ-Авиа" получит от государства 500 миллионов рублей

СМИ: "ВИМ-Авиа" получит от государства 500 миллионов рублей

Журналистами стало известно, что правительство России выделит авиакомпании «ВИМ-авиа» 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. Деньги нужны перевозчику для покрытия кассового разрыва.

//Криминал

Под Москвой задержали телефонного террориста

Под Москвой задержали телефонного террориста

В городе Пушкин Московской области 28 сентября полиция задержала телефонного террориста. Задержанному 31 год, его подозревают в ложном сообщении о минировании жилого многоквартирного дома в Пушкине.

//В мире

Зять Трампа зарегистрировался на президентских выборах в США в качестве женщины

Зять Трампа зарегистрировался на президентских выборах в США в качестве женщины

Старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер на прошлогодних президентских выборах неправильно заполнил анкету. В графе "пол" он написал "женский". Об этом сообщают американские СМИ.

//Общество

Россияне стали отказываться от лекарств в целях экономии

Россияне стали отказываться от лекарств в целях экономии

В условиях продолжающегося экономического кризиса жители России вынуждены экономить на лекарствах. Такой вывод сделали социологи. В исследовании приняла участие тысяча человек из всех федеральных округов.

//Политика

Император Японии досрочно распустил парламент

Император Японии досрочно распустил парламент

Нижняя палата японского парламента 28 сентября распущена по указу императора Японии Акихито. Ранее верхнюю палату парламента Страны восходящего солнца распустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

//В мире

В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone

В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone

Китайский аналог Twitter, социальная сеть Weibo объявила о начале необычного конкурса по борьбе за чистоту цензуры в сети. Пользователям предлагается жаловаться на случаи нарушения, а в подарок обещают iPhone.

//Политика

Представитель Сирии в ООН: США не дают освободить Дейр-эз-Зор

Представитель Сирии в ООН: США не дают освободить Дейр-эз-Зор

Сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.

//В мире

В США умер основатель журнала Playboy

В США умер основатель журнала Playboy

На 92 году жизни в США ушел из жизни ветеран Второй Мировой войны и основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Информация о кончине главного издателя журнала появилась на страничке издания в «Твиттер».

//Происшествия

Кортеж президента США попал в ДТП

Кортеж президента США попал в ДТП

Авария произошла в американском штате Индиана, в городе Индианаполис кортеж Дональда Трампа следовал в аэропорт после посещения города и один из сопровождающих колонну мотоциклист не справился с управлением.

//Здоровье

В чём причина желчной колики

В чём причина желчной колики

Желчная колика, характеризующаяся сильной схваткообразной болью в правом подреберье, обычно возникает при желчнокаменной болезни. Происходит это вследствие закупорки желчевыводящих путей мелкими камнями или песком, в результате чего нарушается нормальный отток желчи из желчного пузыря

//Говорят, что...

Мобильную связь очистят от роуминга

Мобильную связь очистят от роуминга

Руководитель ФАС Игорь Артемьев не первый год призывает сказать вместе всем операторам: «Роумингу нет!» Теперь это не просто слова, в содружестве с профильными комитетами ГД, Минкомсвязи и ФАС готовят ряд нормативных актов, которые помогут с января 2018 г. на всей территории России очистить сотовые сети от понятия «роуминг».

//Говорят, что...

Армия получит новую операционную систему

Армия получит новую операционную систему

Цифровая независимость нашей армии от западных «партнёров» важна как никогда. Иначе одной командой из Вашингтона можно будет парализовать все российские вооружённые силы. Именно поэтому Минобороны решило заказать новую версию операционной системы (ОС) «Багет 4.0».

//Говорят, что...

День рождения Мудреца

День рождения Мудреца

Мудрость и ум – не одно и то же. Недаром есть пословица – «умная голова, да дураку дана». Ум можно развить самостоятельно. А вот способность к мудрости – это то, что даётся человеку свыше. И развивается она только с годами и опытом. Тем опытом, который невозможно получить сидя в кресле, пусть даже это кресло писателя.

//Говорят, что...

Переработка рыбы на подъёме

Переработка рыбы на подъёме

Рыбалка этого года ставит рекорды. К началу третьей декады сентября вылов российских рыбаков приблизился к 3, 7 млн т водных биоресурсов. Это на полпроцента больше уровня 2016 года. Одновременно по всей стране строятся новые рыбоперерабатывающие заводы

//В мире

Трамп опозорился в Испании

Трамп опозорился в Испании

О совместной конференции президента США с главой испанского правительства Мариано Рахоем «Аргументиы недели» сообщали ранее. Американский президент в очередной раз оконфузился на весь мир и интернет.

//Общество

До основанья – а зачем?

До основанья – а зачем?

Существенная часть книги Анатолия Терещенко «Преступления без наказания» – о том, что меняло ход истории нашей страны в течение предыдущего столетия, – посвящена горбачёвско-ельцинской эпохе. Автор анализирует события и политические решения, оказавшиеся губительными для России

//Шпионаж

Юбилейное похмелье

Юбилейное похмелье

ЦРУ США отметило 70 лет своего существования.  В дни торжеств в Лэнгли – штаб-квартиру американской разведки пришло много поздравлений. Особенно пафосным было от президента США Дональда Трампа. Обозреватель «АН» попросил проанализировать это событие ветерана советской и российской разведки Сергея Николаевича МЕЛЬНИКОВА

//История

Оскорблённые чувства  верующих и неверующих

Оскорблённые чувства  верующих и неверующих

Как говорится, Богу – Богово, а кесарю – кесарево. В более упрощённом варианте: вот дела церковные, вот – дела власти. Или ещё проще: вот церковные, а вот – обычного светского люда. В наше время споры начинаются обычно, когда церковь как институт начинает наступать на то, что люди светские считают своим

//Общество

Чтобы старость была в радость

Чтобы старость была в радость

В начале октября в России традиционно отмечается День пожилого человека.Печально, но эта дата проявляет себя разве что концертами и «поздравительными» мероприятиями. Между тем сегодня куда куда нужнее внятная государственная концепция поддержки пожилых граждан

//Общество

Госдума рассмотрит закон о допустимой доле алкоголя у водителей

Госдума рассмотрит закон о допустимой доле алкоголя у водителей

В нижнюю палату российского парламента 27 сентября внесен законопроект о допустимом уровне концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме человека во время вождения автомобиля.

//Общество

Когда валюта – время

Когда валюта – время

Время – единица ценная и полезная. Научиться правильно распоряжаться столь драгоценным даром и перестать тратить его впустую – задача не из простых. В Нижнем Новгороде с 2006 года активно её осваивают. Именно тогда в городе открылся необычный банк, где «валютой» является ВРЕМЯ.

//Спорт

Такой СКА не догонит никто!

Такой СКА не догонит никто!

Ещё сентябрь не завершился, а регулярный чемпионат КХЛ можно прекращать. Победитель уже известен. Да и как в плей-офф остановить такую команду, как СКА, которая выносит всех подряд? СКА одержал уже 15 побед кряду со старта чемпионата. И может быть, пока вы читаете эти строки, Питер победил

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского

Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал прошение об отставке.

//В мире

У Корейского полуострова могут появиться стратегические ракеты США

У Корейского полуострова могут появиться стратегические ракеты США

Америка планирует развернуть вблизи Корейского полуострова свои стратегические вооружения на ротационной основе в конце текущего года. Об этом 28 сентября заявил журналистам советник президента Южной Кореи.

//Авиа, ж/д транспорт

Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать свой бизнес за 1 рубль. Мурсекаев объяснил свою позицию тем, что ему якобы надоела авиация и он готов расстаться с этим бизнесом.

//Общество

Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

Главой управления президента России по противодействию коррупции 27 сентября назначен Андрей Чоботов, который сменил на посту Олега Плохого. Путин назначил Плохого первым заместителем министра юстиции РФ.

//Общество

Депутаты предложили вернуть в школы медиков

Депутаты предложили вернуть в школы медиков

В российских школах могут снова появиться медицинские кабинеты. С соответствующим предложением выступили в Государственной Думе. Авторы данной законодательной инициативы планируют решить 2 задачи.

//Общество

В Московском метро откроется Мобильный планетарий

В Московском метро откроется Мобильный планетарий

В начале октября на станции в Московском метрополитене появится купол Мобильного планетария. Открытие необычного комплекса в столичной подземке приурочено к проведению Всемирной недели космоса.

//Происшествия

Появилось видео с места гибели актера из сериала "Физрук"

Появилось видео с места гибели актера из сериала "Физрук"

В интернете появилось видео с места гибели актера сериала «Физрук» Егора Клинаева. Рванее «Аргументы недели» сообщали об этой трагедии. Клинаев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб.

//Криминал

Топ-менеджера компании Дерипаски арестовали за особо крупное мошенничество

Топ-менеджера компании Дерипаски арестовали за особо крупное мошенничество

В Москве поместили под домашний арест топ-менеджера En+ Group, которую контролирует предприниматель Олег Дерипаска. Дмитрий Пономарев подозревается правоохранителями в мошенничестве в особо крупном размере.

//Происшествия

Землетрясение произошло в городе Сочи

Землетрясение произошло в городе Сочи

В городе Сочи рано утром 28 сентября (в 06.35) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Эпицентр толчков находился на глубине два километра и в 15 километрах от Лазоревского района города в горах.

//Общество

Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье, пока муж умирал

Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье, пока муж умирал

Вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер каждые два часа выкладывала новые посты, а незадолго до смерти мужа смотрела свадебные платья. Пользователи Facebook были крайне удивлены.

//Авиа, ж/д транспорт

СМИ: "ВИМ-Авиа" получит от государства 500 миллионов рублей

СМИ: "ВИМ-Авиа" получит от государства 500 миллионов рублей

Журналистами стало известно, что правительство России выделит авиакомпании «ВИМ-авиа» 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. Деньги нужны перевозчику для покрытия кассового разрыва.

//Криминал

Под Москвой задержали телефонного террориста

Под Москвой задержали телефонного террориста

В городе Пушкин Московской области 28 сентября полиция задержала телефонного террориста. Задержанному 31 год, его подозревают в ложном сообщении о минировании жилого многоквартирного дома в Пушкине.

//В мире

Зять Трампа зарегистрировался на президентских выборах в США в качестве женщины

Зять Трампа зарегистрировался на президентских выборах в США в качестве женщины

Старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер на прошлогодних президентских выборах неправильно заполнил анкету. В графе "пол" он написал "женский". Об этом сообщают американские СМИ.

//Общество

Россияне стали отказываться от лекарств в целях экономии

Россияне стали отказываться от лекарств в целях экономии

В условиях продолжающегося экономического кризиса жители России вынуждены экономить на лекарствах. Такой вывод сделали социологи. В исследовании приняла участие тысяча человек из всех федеральных округов.

//Политика

Император Японии досрочно распустил парламент

Император Японии досрочно распустил парламент

Нижняя палата японского парламента 28 сентября распущена по указу императора Японии Акихито. Ранее верхнюю палату парламента Страны восходящего солнца распустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

//В мире

В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone

В Китае лучшим кляузникам подарят iPhone

Китайский аналог Twitter, социальная сеть Weibo объявила о начале необычного конкурса по борьбе за чистоту цензуры в сети. Пользователям предлагается жаловаться на случаи нарушения, а в подарок обещают iPhone.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Представитель Сирии в ООН: США не дают освободить Дейр-эз-Зор

Представитель Сирии в ООН: США не дают освободить Дейр-эз-Зор

Сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.

//В мире

В США умер основатель журнала Playboy

В США умер основатель журнала Playboy

На 92 году жизни в США ушел из жизни ветеран Второй Мировой войны и основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Информация о кончине главного издателя журнала появилась на страничке издания в «Твиттер».

//Происшествия

Кортеж президента США попал в ДТП

Кортеж президента США попал в ДТП

Авария произошла в американском штате Индиана, в городе Индианаполис кортеж Дональда Трампа следовал в аэропорт после посещения города и один из сопровождающих колонну мотоциклист не справился с управлением.

//Здоровье

В чём причина желчной колики

В чём причина желчной колики

Желчная колика, характеризующаяся сильной схваткообразной болью в правом подреберье, обычно возникает при желчнокаменной болезни. Происходит это вследствие закупорки желчевыводящих путей мелкими камнями или песком, в результате чего нарушается нормальный отток желчи из желчного пузыря

//Говорят, что...

Мобильную связь очистят от роуминга

Мобильную связь очистят от роуминга

Руководитель ФАС Игорь Артемьев не первый год призывает сказать вместе всем операторам: «Роумингу нет!» Теперь это не просто слова, в содружестве с профильными комитетами ГД, Минкомсвязи и ФАС готовят ряд нормативных актов, которые помогут с января 2018 г. на всей территории России очистить сотовые сети от понятия «роуминг».

//Говорят, что...

Армия получит новую операционную систему

Армия получит новую операционную систему

Цифровая независимость нашей армии от западных «партнёров» важна как никогда. Иначе одной командой из Вашингтона можно будет парализовать все российские вооружённые силы. Именно поэтому Минобороны решило заказать новую версию операционной системы (ОС) «Багет 4.0».

//Говорят, что...

День рождения Мудреца

День рождения Мудреца

Мудрость и ум – не одно и то же. Недаром есть пословица – «умная голова, да дураку дана». Ум можно развить самостоятельно. А вот способность к мудрости – это то, что даётся человеку свыше. И развивается она только с годами и опытом. Тем опытом, который невозможно получить сидя в кресле, пусть даже это кресло писателя.

//Говорят, что...

Переработка рыбы на подъёме

Переработка рыбы на подъёме

Рыбалка этого года ставит рекорды. К началу третьей декады сентября вылов российских рыбаков приблизился к 3, 7 млн т водных биоресурсов. Это на полпроцента больше уровня 2016 года. Одновременно по всей стране строятся новые рыбоперерабатывающие заводы

//В мире

Трамп опозорился в Испании

Трамп опозорился в Испании

О совместной конференции президента США с главой испанского правительства Мариано Рахоем «Аргументиы недели» сообщали ранее. Американский президент в очередной раз оконфузился на весь мир и интернет.

//Общество

До основанья – а зачем?

До основанья – а зачем?

Существенная часть книги Анатолия Терещенко «Преступления без наказания» – о том, что меняло ход истории нашей страны в течение предыдущего столетия, – посвящена горбачёвско-ельцинской эпохе. Автор анализирует события и политические решения, оказавшиеся губительными для России

//Шпионаж

Юбилейное похмелье

Юбилейное похмелье

ЦРУ США отметило 70 лет своего существования.  В дни торжеств в Лэнгли – штаб-квартиру американской разведки пришло много поздравлений. Особенно пафосным было от президента США Дональда Трампа. Обозреватель «АН» попросил проанализировать это событие ветерана советской и российской разведки Сергея Николаевича МЕЛЬНИКОВА

//История

Оскорблённые чувства  верующих и неверующих

Оскорблённые чувства  верующих и неверующих

Как говорится, Богу – Богово, а кесарю – кесарево. В более упрощённом варианте: вот дела церковные, вот – дела власти. Или ещё проще: вот церковные, а вот – обычного светского люда. В наше время споры начинаются обычно, когда церковь как институт начинает наступать на то, что люди светские считают своим

//Общество

Чтобы старость была в радость

Чтобы старость была в радость

В начале октября в России традиционно отмечается День пожилого человека.Печально, но эта дата проявляет себя разве что концертами и «поздравительными» мероприятиями. Между тем сегодня куда куда нужнее внятная государственная концепция поддержки пожилых граждан

//Общество

Госдума рассмотрит закон о допустимой доле алкоголя у водителей

Госдума рассмотрит закон о допустимой доле алкоголя у водителей

В нижнюю палату российского парламента 27 сентября внесен законопроект о допустимом уровне концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме человека во время вождения автомобиля.

//Общество

Когда валюта – время

Когда валюта – время

Время – единица ценная и полезная. Научиться правильно распоряжаться столь драгоценным даром и перестать тратить его впустую – задача не из простых. В Нижнем Новгороде с 2006 года активно её осваивают. Именно тогда в городе открылся необычный банк, где «валютой» является ВРЕМЯ.

//Спорт

Такой СКА не догонит никто!

Такой СКА не догонит никто!

Ещё сентябрь не завершился, а регулярный чемпионат КХЛ можно прекращать. Победитель уже известен. Да и как в плей-офф остановить такую команду, как СКА, которая выносит всех подряд? СКА одержал уже 15 побед кряду со старта чемпионата. И может быть, пока вы читаете эти строки, Питер победил

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры