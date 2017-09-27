Это заявление можно было бы принять за угрозу, если бы исходило оно не от скандального депутата-радикала Олега Ляшко. Во время визита на танковый завод Ляшко взобрался на броню и пообещал доехать до Москвы.

На украинском заводе им. Малышева в Харькове делают танки (различные модификации советских танков). Депутат Верховной рады от Радикальной партии Олег Ляшко при посещении завода залез на броню боевой машины, надел на себя комбинезон танкиста и заявил, что на этом танке он доедет до Москвы, пишут «Известия».

Видео своей речи с танковой брони Ляшко разместил на своем YouTube-канале. После своей скандальной речи политик, правда, никуда не поехал, а слез, переоделся и отправился в Киев.