Рябков: Россия борется за безвизовый режим со всеми странами

В отношениях со всеми странами Россия хотела бы иметь безвизовый режим, и в первую очередь это касается стран Европы. Таково мнение заместителя министра российского иностранного ведомства Сергея Рябкова.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о стремлении России добиться безвизового режима со всеми странами, включая и страны Европы, сообщает телеканал «Россия-24».

По словам замминистра МИД РФ, позиция России в визовой политике была и остается прежней: добиться понимания в сфере визового режима со всеми странами, и страны Европы – в приоритете.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Катар упростил визовый режим с Россией. Граждане РФ отныне могут получить многоразовую визу непосредственно по прибытии в Катар на срок до 180 дней, при этом смогут находиться в стране до 90 дней.