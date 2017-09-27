МИД РФ: Кремль ответит на ограничения США по договору об открытом небе

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что США обвинили Россию в несоблюдении Договора об открытом небе и ввели соответствующие санкции против нашей страны. В российском МИДе прокомментировали инцидент.

Действия США относительно Договора об открытом небе в настоящее время обсуждаются с военным ведомством РФ, сообщил журналистам заместитель главы иностранного ведомства России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Кремль предпримет ответные действия в отношении США по упомянутому договору, пишет газета «Известия». В МИДе уточняют, что решение будет принято квалифицированное, потому и идет обсуждение с Минобороны, но такое решение точно будет.