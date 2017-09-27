Главой свердловского департамента связи стал Алексей Рукавишников

Указом № 519-УГ свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Алексея Рукавишникова директором департамента информатизации и связи, сообщает департамент информполитики губернатора.

Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Свердловской области. Напомним, что решение о создании нового департамента в структуре правительства глава региона принял в августе. Новое подразделение будет заниматься развитием информационных технологий, связи и электронных услуг. Также департамент обеспечит активное включение региона в инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным работу по цифровизации. Алексей Рукавишников родился в 1976 году. Окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности профессиональное обучение, инженер-педагог. Профессиональную деятельность начал оператором-наладчиком на пищевом производстве. В дальнейшем занимался информационными технологиями на промышленных предприятиях, в сфере телекоммуникаций и банковского обслуживания. В 2011 году стал директором государственного бюджетного управления Свердловской области «Оператор электронного правительства». Под его руководством на Среднем Урале создана единая информационно-коммуникационная инфраструктура правительства. В 2016 году Алексей Рукавишников был назначен на должность заместителя министра транспорта и связи Свердловской области, где отвечал за блок вопросов в сфере связи и информационных технологий.

Этим же указом губернатор постановил перезаключить срочный служебный контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой в связи с истечением предыдущего. Новый служебный контракт заключен на три года.