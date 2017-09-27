Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке
27 сентября 2017, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке. Он досрочно покинет свою должность.
Главу Дагестана вызвали в администрацию президента, с ним обсудили кандидатуру возможного преемника.
Рамазану Абдулатипову предложили ряд должностей, - сообщил источник РБК. Как отметил информатор, предложение об отставке было для Абдулатипова неожиданным. Собеседник РБК рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске.
"Аргументы недели" писали о преемниках Рамазана Абдулатипова.
Сегодня стало известно имя нового губернатора Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду, 27 сентября, провел закрытую встречу с кабинетом министров и сотрудниками краевого правительства и сообщил о своей отставке.