Матвиенко заявила о попытках расшатать Россию к выборам президента

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о попытках расшатать ситуацию в России в период кампании по выборам президента РФ в 2018 году.

По мнению спикера Совфеда, попытки воздействовать на ситуацию в России, расшатать её, будут продолжаться. "Вероятно, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства", - подчеркнула Матвиенко во время своего выступления на открытии осенней сессии верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко напомнила о непростой международной обстановке, на улучшение которой рассчитывать не приходится, - передает RT. Спикер Совета Федерации призвала комиссию по защите госсуверенитета тщательно мониторить ситуацию и предпринимать все необходимые меры.